شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يطالب أيمن أشرف بعدم التخلى عن قناع الوجه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد خالد محمود طبيب الأهلى على أيمن أشرف مدافع القلعة الحمراء بعدم التخلى عن "القناع" حفاظا على أنفع وحتى لاتتجدد إصابته. Advertisements ويشارك أيمن أشرف في تدريبات ومباريات الأهلى الأخيرة مرتديا "قناع" طبي بعدما تعرض للأصابة بكسر في الأنف خلال مباراة سموحة بالدوري. ويلتقي الاهلي مع المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

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