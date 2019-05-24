شكرا لقرائتكم المقاصة يوافق على نقل مباراته أمام طلائع الجيش لجهاز الرياضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى فريق المقاصة موافقته على نقل مباراته أمام طلائع الجيش لاستاد جهاز الرياضة العسكرى بعد المشاروات التى جرت بين الناديين خلال الفترة الماضية بموافقة لجنة المسابقات. ويواجه طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة فى الجولة الأخيرة للبطولة والمقرر لها الإثنين المقبل. يحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

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