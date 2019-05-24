شكرا لقرائتكم جروس يحفز لاعبيه قبل نهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يستعد فريق نادى الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس إلى خوض نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان مساء الأحد المقبل ، بحثا عن التتويج باللقب الكونفدرالى الأول فى تاريخ القلعة البيضاء .

و حرص رئيس الزمالك مرتضى منصور على تحفيز اللاعبين قبل خوض النهائى بالعديد من المشاهد التى يرصدها اليوم السابع فى التقرير التالى :

المساواة

إستقر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على توزيع كافآت الفوز ببطولة الكونفدرالية اللاعبين بالتساوى سواء الذين شاركوا أو لا".

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كما أكد مرتضى أن مكافآت مباراة الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية سيتم توزيعها على اللاعبين قبل مباراة العودة خاصة أن اللاعبين أدوا ما عليهم خلال المباراة، لتحفيزهم قبل مواجهة الإياب .

إعطاء الثقة لنجوم الدكة

كما حرص مرتضى منصور خلال حضورة تدريبات الفريق على إعطاء الثقة للنجوم الدكة و خاصة أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، قائلاً له : "أنت أحسن لاعب كرة انجبته ملاعب كرة القدم غصب عن أى حد"، و ايضا أحمد مدبولى قائلاً: "معلش يا مدبولى امسحها فيا اليومين دول بس". ، مشيرا إلى أن لاعبى الدكة لا يقلون فنيا عن أة لاعب اساسى يدفع به الجهاز الفنى .

زيادة الجماهير

كما يطرح مسئولو الزمالك، اليوم الجمعة، 10 آلاف تذكرة جديدة فى مقر النادى للبيع للجماهير بممر الملك فاروق بعد صلاة الجمعة، بعدما أعلن منصور عن الحصول على موافقة بحضور 50 ألف مشجعا لمباراة الفريق الأبيض أمام نظيره المغربى لمساندة الفريق فى مهمته بحثا عن التتويج بأول لقب للفريق فى بطولة الكونفدرالية.