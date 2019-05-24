شكرا لقرائتكم المفرج يستقيل من إدارة كرة القدم في الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم فهد المفرج مدير إدارة كرة القدم بنادي الهلال استقالته من منصبه يوم الجمعة وذلك بعد خروج النادي خالي الوفاض من الموسم المنقضي مؤخراً.
وكتب حساب الهلال على "تويتر" أن المفرج قدم استقالته من منصبه عبر خطاب رسمي بعثه إلى عبدالله الجربوع الرئيس المكلف للنادي الأزرق.
وتوجه المفرج إلى العمل الإداري بنادي الهلال عقب اعتزاله كرة القدم مطلع العقد الحالي، بعدما أمضى فترة طويلة مع الهلال بين عامي 1996 وحتى 2009، وانتقل بعدها إلى الاتفاق.
وتولى المفرج مسؤولية إدارة الفريق الأولمبي بالهلال، قبل أن يستلم الفريق الأول مطلع 2013، واستمر في منصبه حتى تقديم استقالته.
وحقق الهلال تحت إدارة المفرج بطولة الدوري مرتين، بالإضافة إلى كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر المفرج يستقيل من إدارة كرة القدم في الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.