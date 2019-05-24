شكرا لقرائتكم رومينيغه: كوفاتش سيستمر مع الفريق.. وساني على لائحة المطلوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى كارل هاينز رومينيغه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، دعمه للكرواتي نيكو كوفاتش مدرب الفريق، يوم الجمعة، وأكد سعي النادي لضم ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال رومينيغه في حدث استضافته صحيفة بيلد" الألمانية: لم يشكك أحد في أنه سيظل مدربنا في الموسم المقبل.

وكانت وسائل الإعلام تكهنت برحيل كوفاتش عن بايرن ميونخ بعد موسمه الأول في تدريب الفريق، على الرغم من حصوله على لقب الدوري الألماني لكرة القدم(بوندسليغا) هذا الموسم.

وكان مسؤولو النادي ترددوا في إعلان دعمهم المطلق للمدرب الذي يمكنه أن يتوج بالثنائية المحلية بالفوز على لايبزيغ يوم السبت في نهائي كأس ألمانيا.

وبدأ بايرن في الاعداد للموسم الجديد بعد التعاقد الفرنسيين لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني وبنجامين بافارد من شتوتغارت الألماني.

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وأكد رومينيغه أن ليروي ساني الفائز بالثلاثية المحلية مع مانشستر سيتي، يتواجد على لائحة اللاعبين المطلوبين في الفريق.

وأضاف: سنحاول ذلك، لا أستطيع أن أعد حتى الآن إذا كانت الصفقة ستنجح.

وكان ساني البالغ من العمر 23 عامًا هدفًا لبايرن في السابق عندما كان لا يزال في الدوري الألماني مع شالكة قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في 2016.

وقال رومينيغه: لقد كنا نفكر بالفعل في ضمه حينما كان في شالكة، ولكن وقتها لم نكن نضمن له مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق، آريين روبن وفرانك ريبيري كانا لا يزالان في قمة مستواهما قبل ثلاث سنوات.

وسيرحل اللاعبان المخضرمان بعد نهائي الكأس يوم السبت، ليضع إمكانية لحل مشكلة في الانتقال. وبات ساني من اللاعبين الأساسيين في المنتخب الألماني ومازال يتبقى له عامان مع مانشستر سيتي. ولن يكون انتقال ساني إلى بايرن ميونخ رخيصا، حتى ولو كانت تصريحات يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا تؤكد أن بايرن ميونخ سيكون المكان المناسب للاعب.

وقال يواخيم لوف: بالطبع ، بايرن ميونخ دائمًا الفريق الأنسب هنا في الدوري الألماني ، وساني يعرف ألمانيا جيدًا ويشعر بالراحة هنا ، إذا حدث ذلك ، فلن تكون خطوة إلى الخلف بالنسبة له.