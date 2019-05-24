شكرا لقرائتكم كوفاتش يؤكد مشاركة نوير في نهائي كأس ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن حارس مرماه مانويل نوير أصبح جاهزا لخوض المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا.
ويلتقي بايرن فريق لايبزغ يوم السبت في نهائي البطولة على الاستاد الأولمبي في العاصمة برلين.
وأشار كوفاتش، في المؤتمر الصحافي لفريقه يوم الجمعة قبل المباراة، إلى أن نوير "33 عاما" أصبح جاهزا ولائقا تماما لخوض المباراة بعدما ابتعد عن الملاعب لستة أسابيع، بسبب الإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة).
وقال كوفاتش: نوير سيلعب يوم السبت لأنه قائد الفريق وأدى بشكل رائع هذا الموسم ويمثل ركنا مهما في صفوف الفريق.
وشارك نوير في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية. وأكد نيوير أنه يشعر بأنه على ما يرام.
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