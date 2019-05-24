شكرا لقرائتكم برشلونة يطمح لتفادي "الكارثة" أمام فالنسيا في نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواجه برشلونة فريق فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت، وهو يعلم أن الفوز سيكون شيئا رائعا ولكن الخسارة ستكون كارثية.

ويتطلع برشلونة للفوز بالثنائية المحلية عقب الفوز بالدوري الإسباني ولكن النادي يعيش في محنة بعد خروجهم المذل أمام ليفربول في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة يتمنى أن يتوج باللقب الأوروبي هذا الموسم. وبدون هذا الكأس ، فقد ظلوا يشعرون بحزن عميق.

وأصبح مستقبل المدرب إرنستو فالفيردي مثار تساؤل من قبل الجماهير ووسائل الإعلام ولكن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي دعم المدرب علانية، ولكن الخسارة أمام فالنسيا في ملعب بينيتو فيلامارين في أشبيلية قد تكون نقطة تحول للمدرب.

ويعد فريق برشلونة، حامل اللقب، هو ملك الكأس حيث أنه حامل الرقم القياسي من حيث عدد التتويج بالبطولة برصيد 30 لقبا، وعدم إضافة لقب الجديد للفريق سيكون بمثابة فشل، ولاعب واحد فقط في فريق برشلونة لم يتوج بلقب الكأس هو كليمونت لينغليت، الذي لعب في الموسم الماضي المباراة النهائية مع فريق أشبيلية عندما فاز برشلونة 5 - صفر ليتوج بلقب الكأس للمرة الرابعة على التوالي.

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وقال لينغليت:متحمس للغاية بشأن المباراة النهائية وفرصة الفوز بالكأس للمرة الأولى. خسرت آخر نهائي لعبته لذلك سأحب أن افعلها هذه المرة وأستمتع باللحظة. العام الماضي وجدنا انه من الصعب أن نتعامل مع السرعة التي دخل بها برشلونة اللقاء. سنتطلع للعب بنفس الأداء هذا العام، هذه ليس أوقاتنا سهلة للاعبي برشلونة أو الجماهير بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا. نأمل أن نستعيد مستوانا في الوقت المناسب لمثل هذه المباراة المهمة. إنها آخر مباراة في الموسم ونريد أن نذهب إلى عطلتنا ومعنوياتنا مرتفعة.

على النقيض تماما فإن الأجواء في فالنسيا مختلفة، حيث يهدف الفريق الذي يدربه مارسيلينو للتويج بأول لقب كبير منذ فوزهم بالكأس في 2008، بعد موسم محموم في الدوري تمكن خلاله من احتلال المركز الرابع متفوقا على خيتافي ليحسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولينتهي الضغط من على لاعبي فالنسيا.

وبعد أن تمكن الفريق من تحقيق هدفه في الدوري ، وتأهل للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي ونهائي كأس ملك إسبانيا، سوف يصنف موسم فالنسيا بانه ناجح بغض النظر عما سيحدث أمام برشلونة.

وقال كيفن غاميرو مهاجم بلنسية، لإذاعة ماركا : الفوز شيئا معتادا لبرشلونة ولكن في مباراة واحدة يمكننا فعل شيء، واجهناهم مرتين في الدوري ولم نخسر. يمكننا أن نؤذيهم، سنستعد لنتمكن من الفوز يوم السبت.

وأكد :في أي مباراة نهائية تكون الضغوط متواجدة، لقد لعبت في القليل منها، ودائما ما شعرت بالضغط. ولكن، يجب ألا تفكر به وأن تركز فقط على تقديم أداء جيد.