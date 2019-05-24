هنا القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2019| موعد مشاهدة مباراة الوداد والترجي في...

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2019 مجانا، في ظل متابعة موعد مباراة الوداد البيضاوي والترجي التونسي، في مباراة الذهاب من نهائي دوري الأبطال في القارة الإفريقية 2018/2019، حيث سنقدم لكم بجانب أسماء القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بشكل مجاني، كذلك موعد وتوقيت بداية مشاهدة مباراة الوداد والترجي في النهائي الإفريقي، والذي ستجرى من خلاله مباراة الذهاب، على أرضية ملعب المجمع الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019

من المنتظر أن يكون موعد مباراة الوداد والترجي الرياضي التونسي القادمة، في ذهاب نهائي دوري الأبطال في القارة الإفريقية، يوم الجمعة الموافق ل 24 مايو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي الجمعة، في تمام الساعة العاشرة ليلا، بتوقيت غرينتش العالمي، وهو نفس توقيت المغرب، وفي تمام الحادية عشر قبل منتصف الليل، بتوقيت كل من تونس والجزائر، وفي منتصف الليل بتوقيت مصر، هو موعد بداية متابعة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والترجي

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، أو لا ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وستعرض متابعة نهائي دوري الأبطال مباشرة، على قناة بي إن سبورت أش دي 1، ومن المنتظر أن تخصص القناة معلقين من أجل التعليق على المباراة، وسنقدم لكم أسماء معلقين نهائي دوري الأبطال، فورا الإعلان عليهم فتابعونا.

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2019

أما بخصوص القنوات المجانية الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2018/2019 مجانا، ستكون أولا هي قناة الأولى المغربية الَارضية، وذلك في ظل منح الكاف حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، كما سيكون تردد قناة إدمان اربيذجان، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة الترجي والودد، وتردد القناة على القمر الصناعي أوروبا ستار 1، هو التردد 11175، وسنقدم لكم كل جديد في الموضوع فتابعونا.

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معلقين مباراة الوداد والترجي اليوم

أعلنت قنوات بي إن سبورت، أنه سيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة الوداد والترجي مباشرة اليوم، على قناة bein sports HD 1، كل من المعلق التونسي رؤوف خليف، عبر القناة الصوتية الأولى، وعبر القناة الصوتية الثانية، سيتواجد في التعليق من خلالها المعلق المغربي جواد بده.

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