موعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي والتشكيل المتوقع للوداد والقنوات...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز دائماً عرب فور نيوز، في مصر والوطن العربي الكبير، يسعدنا أن نلتقي بكم من خلال هذا التقرير عن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين فريقي الوداد المغربي والترجي التونسي والتي من المقرر أن تنطلق الليلة، في تمام الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ، الحادية عشر مساءً بتوقيت تونس، العاشرة مساءً بتوقيت المغرب، علي ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

إلتقي الفريقين 4 مرات في دوري أبطال إفريقيا من قبل، تعادلا في 3 مباريات وفاز الترجي في مباراة واحدة، وكانت أول المباريات في دور الثمانية في عام 2011، وإنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المغرب، والمباراة الثانية التي أقيمت في ملعب رادس بتونس إنتهت بالتعادل السلبي، أما المباراة الثالثة فكانت في نهائي نفس البطولة، التي حسمها الترجي بالفوز في تونس بهدف دون رد، والتعادل في المباراة الرابعة سلبياً ليحصل الترجي علي البطولة في عام 2011.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة للمباراة الوداد المغربي *الترجي التونسي ال10 مساءً بتوقيت المغرب ، ال11 مساءًبتوقيت تونس، الثانية عشر بتوقيت القاهرة قناة بي إن سبورت HD1 قناة الرياضية المغربية الأرضية

التشكيل المتوقع للوداد المغربي

حراسة المرمي( رضا النكتاوتي)

خط الدفاع (إبراهيما كومار، أيوب العلود، أشرف داري، عبد اللطيف نصير)

خط الوسط( يحي جبران ،وليد الكرتي، صلاح الدين السعيدي، محمد أونجم، إسماعيل الحداد)

خط الهجوم( ميشال باباتوندي)

حكم المباراة

إختارت لجنة الحكام بالإتحاد الإفريقي الحكم الدولي المصري جهاد جريشه، ويساعده الحكم المساعد الأول السوداني (وليد أحمد علي)، والحكم المساعد الثاني الجزائري(عبد الخالق تشالي)، وحكم رابع برناردكاميل من سيشيل.

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