هيستفلد متعاطف مع كوفاتش: يستحق التهنئة على ما قام به مع بايرن

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اعتبر المدرب السابق لبايرن ميونيخ الألماني أوتمار هيتسفلد أن المدير الفني الحالي الكرواتي نيكو كوفاتش يستحق التهنئة على ما قام به في موسمه الأول مع فريق يقترب من تحقيق الثنائية المحلية.

وقال هيتسفلد (70 عاما)، أحد أبرز المدربين في التاريخ الحديث لبايرن في مقابلة مع وكالة فرانس برس "لا أفهم على الإطلاق الانتقادات والجدل حول نيكو كوفاتش".

واعتبر المدرب الذي قاد بايرن على مرحلتين بين 1998 و2008، قاده خلالهما الى لقب دوري أبطال أوروبا (2001) والبوندسليغا الألمانية خمس مرات، أن كوفاتش (47 عاما) الذي يشرف على الفريق في موسمه الأول، حافظ على رباطة جأشه لينجز مهمة صعبة هذا الموسم.

وعلى رغم قيادته بايرن ميونيخ الى التتويج بلقب الدوري المحلي للمرة السابعة تواليا، وإمكان إضافة لقب الكأس عندما يخوض النهائي ضد لايبزيغ السبت، تعين على كوفاتش مواجهة أسئلة حول مستقبله مع فريقه وسط تقارير عن تململ في غرف الملابس واحتمال إقالته من منصبه.

وتخلف بايرن بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند في أواخر القسم الأول من الموسم، لكنه نجح في تقليص الفارق تدريجيا قبل أن ينتزع الصدارة في الأمتار الاخيرة ويتوج باللقب بفارق نقطتين فقط.

وقال هيتسفلد "يتعين علي تهنئة نيكو على الطريقة التي نجح فيها بالسيطرة على الأمور هذا الموسم"، مشيدا بالطريقة التي تمكن فيها المدرب السابق لانتراخت فرانكفورت، من تسيير الأمور في مرحلة تعد انتقالية للفريق في ظل قرب رحيل لاعبين مخضرمين عن صفوفه.

وأوضح "كان الأمر صعبا بالنسبة اليه كمدرب شاب. كان يتعين عليه منح لاعبين أمثال فرانك ريبيري وأريين روبن فرصة لعب بعض المباريات وفي الوقت ذاته تحضير لاعبين شبان مثل سيرج غنابري وكينغلسي كومان".

وعن عدم قيام مجلس إدارة بايرن ميونيخ بدعمه بشكل مباشر، في إشارة الى تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه عن عدم وجود ضمانة لأحد في بايرن، علق هيتسفلد "هذا تعليق منطقي (...) هذه فلسفة بايرن ميونيخ، أكان الأمر يتعلق بأحد الموظفين، المدرب أو اللاعب... أنت دائما تحت التجربة في بايرن ميونيخ".

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والجمعة، أكد رومينيغه في تصريحات لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار "لم يكن موضع شك أبدا أنه (كوفاتش) سيكون مدربنا في الموسم المقبل".

- "أتعاطف مع كوفاتش" -

ويدرك هيتسفلد تماما الضغوط التي ترافق عمل أي مدرب في بايرن، اذ أقيل من منصبه عام 2004، قبل أن يعود في مطلع العام 2007.

وقال في هذا الصدد "أتعاطف مع كوفاتش لأني أدرك تماما مدى صعوبة المهمة كمدرب في بايرن ميونيخ. يتعين عليك الكفاح على أكثر من جبهة وإحراز الألقاب هو الأهم".

ويعتبر هيتسفيلد أحد المدربين القلائل الذين أحرزوا لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين، اذ قاد دورتموند الى لقب 1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يحققه مع بايرن.

وفشل النادي البافاري هذا الموسم في بلوغ المراحل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، اذ خرج على يد ليفربول الإنكليزي في ثمن النهائي.

لكن هيتسفلد رشح الفريق للتغلب على لايبزيغ في نهائي الكأس المحلية السبت على الملعب الأولمبي في برلين، بقوله "بايرن هو المرشح، هذا أمر واضح، فهو بطل ألمانيا. ستكون المباراة مشدودة الأعصاب واستعراضية لان كلا الفريقين يقدم عروضا جيدة. بات لايبزيغ القوة الثالثة في كرة القدم الألمانية وهو حقق موسما جيدا".

ورأى هيتسفيلد أن المدربين الشبان لا يختلفون عن مدربي جيله.

وأوضح "المهنة تغيرت بطبيعة الحال، لديك الآن مجموعة أكبر من اللاعبين وجهازا فنيا أكبر. في السابق، كان يتواجد مساعد واحد وربما مدرب لياقة بدنية أو مدرب لحراس المرمى. اليوم، فنرى سبعة أو ثمانية مدربين في الجهاز الفني. لكن في النهاية فان المدرب هو صاحب الكلمة الفصل. هذا الأمر سيبقى على ما هو عليه، الآن وبعد 10 أو 20 سنة".