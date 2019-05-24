تتويج ليفربول بدورى أبطال أوروبا يؤخر انضمام صلاح للمنتخب بسبب الاحتفالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط نادى ليفربول الإنجليزى، والذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، بنهائى دورى أبطال أوروبا أمام توتنهام والمقرر لها يوم 1 يونيو بالعاصمة الإسبانية مدريد. وكشف مسئولو منتخب مصر أنه حال تتويج محمد صلاح وليفربول بدورى أبطال أوروبا سيؤخر انضمامه لصفوف الفراعنة 24 ساعة، بسبب عودة صلاح لإنجلترا يوم 2 يونيو للاحتفال بالتتويج بدورى أبطال أوربا. وينطلق معسكر منتخب مصر الأول يوم 6 يونيو المقبل استعداداً لخوض وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و 16 يونيو ثم الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا التى تنطلق يوم 21 يونيو وضربة الافتتاح للفراعنة أمام زيمبابوى.

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