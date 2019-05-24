شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ساسى يتناول إفطاره الأول بالقاهرة عقب عودته لدعم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، إفطاره الأول فى القاهرة بعد العودة اليوم الجمعة، لدعم الفريق الأبيض فى مواجهة نهضة بركان المغربى، فى اللقاء الذى سيقام بعد غد الأحد، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

ويغيب ساسى عن الزمالك منذ إصابته فى لقاء حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية بعدما تعرض لإصابة عبارة عن شرخ فى شظية القدم استلزمت إجرائه عملية جراحية فى تونس ويخوض حالياً برنامج تأهيليه تحت إشراف الجهاز الطبى للمنتخب التونسى من أجل تجهيزه للمشاركة مع نسور قرطاج فى أمم إفريقيا المقبلة فى مصر.

ويعد ساسى من العناصر الأساسية سواء مع الزمالك منذ ضمه أو المنتخب التونسى وحرص على مساندة الفريق الأبيض فى مواجهة النجم الساحلى بنصف النهائى من ملعب سوسة وفضل الحضور إلى القاهرة لمساندة زملائه فى النهائى قبل العودة مجددا إلى تونس من أجل استكمال برنامجه التدريبى.