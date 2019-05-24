شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يعلق على تدعيم مركز حراسة المرمى فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي إن فريقه لا يحاج لدعم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحاً أن الفريق يضم ثلاثة حراس مرمى على أعلى مستوى وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلى لطفي بجانب الثنائي الصاعد مصطفى شوبير وأحمد طارق.
وشدد طارق سليمان في تصريحات لـ"الخليج 365" على أن مباريات الاهلي الماضية اثبتت أن حراسة مرمى الفريق بخير، فعندما احتاج الفريق لمشاركة على لطفي أبلى بلاءً حسناً وتألق رغم أنه كان بعيدا تماماًُ عن المشاركة في المباريات.
وأوضح سليمان أن محمد الشناوي يؤدي مستوى جيد مع الفريق خلال الفترة الأخيرة كما أن شريف إكرامي له تاريخ طويل في الدفاع عن عرين الاهلي والمنتخب الأول.
وأكد سليمان أن حراسة مرمى الاهلي لا تحتاج دعماً حسب رؤيته ، موضحاً أن الفريق يتطلع لحصد لقب بطولة الدوري وكذلك كأس مصر .
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