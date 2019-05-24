شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة تونسية للكشف عن المنشطات فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الأفريقى لكرة لقدم "كاف" تعيين الطبيبة التونسية زكية البرطاجى لتتولى عملية الكشف على المنشطات فى مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرًا مغلقًا عصر اليوم، الجمعة، ببرج العرب، حيث يتناول اللاعبون الإفطار الأول داخل المعسكر بعد المران الأخير الذى خاضه الفريق على ملعبه بملعب ميت عقبة، على أن يؤدى مرانه اليوم وغدا فى برج العرب بالإسكندرية.

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على الملعب البلدى ببركان، حيث يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه للتتويج بلقب الكونفدرالية.