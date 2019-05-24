اخبار الرياضه

منتخب الطاولة يشارك فى بطولة المغرب الدولية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يشارك فى بطولة المغرب الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، على مشاركة منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 سنة ببطولة المغرب الدولية، والتى تقام بمدينة أغادير فى الفترة من 12 إلى 16 يونيو المقبل .

 

ويشارك فى البطولة كل من اللاعبين عمار عطية وزياد الشوا، واللاعبات هند فتحى وآلاء يحيى، ويرافقهم رامى عاطف مدربا .

Advertisements

 

ومن المقرر أن يشارك اللاعبون على نفقتهم الخاصة.

 

يذكر أن مصر تستضيف البطولة الأفريقية للمعاقين الشهر المقبل بالإسكندرية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الطاولة يشارك فى بطولة المغرب الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا