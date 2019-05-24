شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يشارك فى بطولة المغرب الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، على مشاركة منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 سنة ببطولة المغرب الدولية، والتى تقام بمدينة أغادير فى الفترة من 12 إلى 16 يونيو المقبل .
ويشارك فى البطولة كل من اللاعبين عمار عطية وزياد الشوا، واللاعبات هند فتحى وآلاء يحيى، ويرافقهم رامى عاطف مدربا .
ومن المقرر أن يشارك اللاعبون على نفقتهم الخاصة.
يذكر أن مصر تستضيف البطولة الأفريقية للمعاقين الشهر المقبل بالإسكندرية
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