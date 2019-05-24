شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب لاسارتى مع الأهلى.. شاهد مشفش حاجة فى فيلم اللعب مع الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما صبت جماهير النادى الأهلى غضبها على الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، عقب التعادل المخيب مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل من الجولة 18 للدورى، لا يزال موقف المدرب غامضاً من الاستمرار مع الفريق أو الرحيل، ورغم بعض الإيجابيات التى حققها لاسارتى خاصة فى بداية تجربته، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن بعدما خيب الفريق آمال الجماهير الحمراء بدورى أبطال أفريقيا.

وفشل لاسارتى فى تحقيق أى فوز أمام الأندية القوية التى واجهها، حيث خسر أمام بيراميدز مباراتين وتعادل مع الإسماعيلى والزمالك فى الدورى، وفشل فى الذهاب بعيدًا فى دورى أبطال أفريقيا بعدما ودع البطولة من الدور ربع النهائى بهزيمة قاسية بخماسية نظيفة أمام صن داونز فى أسوأ خسارة بتاريخ الأهلى القارى.

وإجمالا.. قاد لاسارتى الأهلى فى 27 مباراة، حتى الآن، فاز فى 20 وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مباريات.

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سجل لاعبو الأهلى مع المدير الفنى الأوروجويانى 45 هدفا، بينما استقبلت الشباك الحمراء 16 هدفاً.

ويتبقى للزمالك 5 مباريات فى الدورى المصرى أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلي، ولا يتبقى أمام الأهلى إلا لقاء المقاولون العرب والزمالك.