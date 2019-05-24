شكرا لقرائتكم خبر عن "المساواة وثقة الدكة وزيادة الجماهير" أبرز مشاهد تحفيز رئيس الزمالك للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس، لخوض نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان مساء الأحد المقبل، بحثاً عن التتويج باللقب الكونفدرالى الأول فى تاريخ القلعة البيضاء.

وحرص رئيس الزمالك مرتضى منصور على تحفيز اللاعبين قبل خوض النهائى بالعديد من المشاهد التى يرصدها الخليج 365 فى التقرير التالى..

استقر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على توزيع كافآت الفوز ببطولة الكونفدرالية اللاعبين بالتساوى سواء الذين شاركوا أو لا".

كما أكد مرتضى أن مكافآت مباراة الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية سيتم توزيعها على اللاعبين قبل مباراة العودة، خاصة أن اللاعبين أدوا ما عليهم خلال المباراة، لتحفيزهم قبل مواجهة الإياب.

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كما حرص مرتضى منصور، خلال حضوره تدريبات الفريق، على منح الثقة للنجوم الدكة، خاصة أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، قائلاً، "أنت أحسن لاعب كرة أنجبته ملاعب كرة القدم غصب عن أى حد"، ولأحمد مدبولى، "معلش يا مدبولى امسحها فيا اليومين دول بس"، مشيرا إلى أن لاعبى الدكة لا يقلون فنيا عن أى لاعب أساسى يدفع به الجهاز الفنى.

كما يطرح مسئولو الزمالك اليوم، الجمعة، 10 آلاف تذكرة جديدة فى مقر النادى للبيع للجماهير بممر الملك فاروق بعد صلاة الجمعة، بعدما أعلن منصور الحصول على موافقة بحضور 50 ألف مشجع لمباراة الفريق الأبيض أمام نظيره المغربى لمساندة الفريق فى مهمته بحثا عن التتويج بأول لقب للفريق فى بطولة الكونفدرالية.