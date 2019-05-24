شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بتنظيم بطولة أفريقيا للريشة الطائرة 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فازت مصر بتنظيم بطولة أفريقيا للكبار للريشة الطائرة المزمع إقامتها فبراير 2020، بعد منافسة قوية مع دول "أوغندا وجنوب أفريقيا وموريشيوس".
ونجح اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، في الحصول على شرف تنظيم هذه البطولة ضمن فعاليات أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، والمقامة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بمدينة "نانجينج" الصينية، خلال الفترة من 21 وحتى 25 مايو الجاري.
من جانبه ، أبدى هشام التهامي سعادته بفوز مصر بالتنظيم لاسيما أنه جاء بعد منافسة قوية مع دول لها ثقل في تنظيم بطولات اللعبة بالقارة السمراء أمثال جنوب أفريقيا وموريشيوس وأوغندا..
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