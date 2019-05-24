شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى ينصح أيمن أشرف بعدم التخلى عن "القناع" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
طلب الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي أيمن أشرف لاعب الفريق بعدم التخلّي عن "القناع" خلال الفترة المقبلة حفاظاًعلى "أنفه" حتى لا تتجدد إصابته.
ويرتدي أيمن اشرف "قناع" طبي يشارك به في التدريبات والمباريات الأخيرة بعدما تعرض للإصابة بكسر في الأنف خلال مباراة سموحة بالدوري قبل عدة أيام.
ويلتقي الاهلي مع المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.
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