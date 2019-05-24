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الزمالك يُعلن نفاد جميع تذاكر لقاء نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفدت جميع التذاكر المخصصة لمواجهة الزمالك نهضة بركان المغربى، المقرر لها بعد غد الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ووجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لجماهير النادي التي حرصت على شراء كل تذاكر المباراة من أجل مؤازرة الفريق في النهائي الإفريقى متمنيا دعم الفريق فى مهمته بأفضل صورة.

كان مرتضي منصور رئيس الزمالك، قد أشرف اليوم على بيع 10 آلاف تذكرة إضافية لجماهير القلعة البيضاء حيث توافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك على مقر النادى عقب صلاة الجمعة لشراء التذاكر.

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