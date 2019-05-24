الزمالك يُعلن نفاذ جميع تذاكر نهائي الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك نفاذ جميع التذاكر المخصصة لمواجهة الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ووجه رئيس نادي الزمالك الشكر لجماهير النادي التي حرصت على شراء كل تذاكر المباراة لمؤازرة الفريق في النهائي الإفريقي.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن مساء يوم أمس الخميس عن موافقة الجهات المختصة على طباعة وبيع 10 ألاف تذكر إضافية لجماهير ناديه ليكون العدد الإجمالي 50 ألف تذكرة.

يُذكر أن الزمالك قد هُزم في لقاء الذهاب ـ الذي جمعه يوم الأحد الماضي بنظيره نهضة بركان في المغرب ـ بهدف نظيف سُجل في الدقيقة 94 عن طريق كودجو فو ده لابا.