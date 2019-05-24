محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أعلن مجدي عبد الغني عضو مجلس ادارة اتحاد الكره المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الملاعب باللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، عن موعد تسليم الملاعب المستضيفة للبطولة، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
وقال عبد الغنى فى تصريحات تليفزيونية ،اليوم الجمعة:”الكاف سيتسلم ملاعب البطولة يوم 11 يونيو المقبل أى قبل انطلاق البطولة بـعشرة أيام".
وأضاف :”الاتحاد الافريقى أبدى اعجابه بكل الملاعب التى ستتواجد بالبطولة ، هناك أعمال تطوير لا تزال جارية لكنها ستنتهى بنهاية هذا الشهر”.
وأوضح :”هناك ملعب وحيد جاهز على كافة الاصعدة هو الدفاع الجوى الذى تعرض لعمليات تجهيز شاملة منذ بداية هذا الموسم”.
وتستضيف مصر بطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن موعد تسليم ملاعب بطولة أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.