رئيس استاد القاهرة: جاهزون لأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ أ ش أ:

أكد رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي علي درويش، أن الاستاد سيكون جاهزا بنسبة كبيرة في نهاية شهر مايو الجاري لاستضافة مباريات المجموعات التي حُددت له ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادمين.

وقال درويش - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن "استاد القاهرة شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في كل الاتجاهات بداية من مداخل الملعب ومرورا ببوابات الجماهير والمدرجات وجميع الكراسي والمقصورة وغرف خلع الملابس، وغرف الحكام، وأرضية الملعب"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال الميدانية خلال ثلاثة أيام، وفي مطلع شهر يونيو سيتم الانتهاء من مضمار ألعاب القوى الذي يوجد حول الملعب.

وأضاف درويش "تم صيانة شاشات عرض النتائج بجانب تركيب شاشة جديدة في واجهة المقصورة، وتطوير وتعديل المقصورة الرئيسية، بجانب تخصيص أماكن لمتحدي الإعاقة في المدرجات، طبقا لاشتراطات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ليصبح جاهزا لاستضافة 71 ألفًا و500 مشجع خلال حفلي الافتتاح والختام ومباريات المجموعة الأولى التي تضم المنتخب الوطني ومنتخبات الكونغو وأوغندا وزيمبابوي، إضافة إلى مباريات أدوار الثمانية، وقبل النهائي، والنهائي ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأعرب درويش في ختام تصريحه عن أمله بأن يخرج التنظيم بشكل جيد ويليق باسم مصر، متمنيا التوفيق لمنتخب مصر في حصد اللقب وإسعاد الجماهير.