نتائج اجتماع لجنة اتحاد الكرة.. تصور جديد لجدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عقدت لجنة اتحاد الكرة المعنية بجدول الدوري اجتماعها اليوم الجمعة بحضور أعضاء الجبلاية أحمد شوبير، رئيس اللجنة، مجدي عبد الغني، أحمد مجاهد، حازم إمام، سيف زاهر، عصام عبد الفتاح وعامر حسين وإيهاب لهيطة مدير المنتخب.

ووجهت اللجنة المعنية بجدول الدوري الدعوة لأربعة أندية لحضور الاجتماع وهم: الأهلي، الزمالك، حرس الحدود وبتروجت لمناقشة مواعيد مبارياتهم المقبلة بالدوري التي تُشكل أزمة.

وأسفر الاجتماع عن تكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد لجدول الدوري، بالإضافة إلى تكليف ايهاب لهيطه بالتنسيق مع خافيير أجيري حول وديات المنتخب كما تم التشديد على عدم إلغاء مسابقة كأس مصر على أن تتم عقب بطولة الدوري العام؛ لإتاحة الفرصة للأندية للقيد.

ومن المقرر أن يُعقد اجتماعًا لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في الواحدة ظهر يوم الاثنين المقبل؛ لمناقشة تحديد الأندية ملاعبها وجمهورها وكذلك الجمع بين بطولتين في موسم واحد.