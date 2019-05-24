عودة حازم وبوطيب لقائمة الزمالك أمام نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الجمعة ببرج العرب؛ استعدادًا للقاء نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: (..) ـ عمر صلاح ـ محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ـ بهاء مجدي ـ محمود علاء ـ محمود الونش ـ(..) ـ محمد عبد السلام ـ حازم إمام.

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خط الوسط: طارق حامد ـ محمود عبد العزيز ـ محمد حسن ـ محمد إبراهيم ـ يوسف أوباما ـ إبراهيم حسن ـ أحمد سيد "زيزو" ـ محمود كهربا ـ محمد عنتر ـ أيمن حفني.

خط الهجوم: حميد أحداد وخالد بوطيب.

وضم الجهاز الفني محمود عبد المنصف الحارس الرابع وهو غير مقيد أفريقيا ويغيب عن الفريق كلًا من مصطفى فتحي وفرجاني ساسي وعماد السيد للإصابة وحمدي النقاز وعمر السعيد للإيقاف وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

ومن المقرر أني يُقام لقاء الإياب يوم الأحد المقبل 26 مايو على ملعب برج العرب في الإسكندرية؛ حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز نهضة بركان بهدف نظيف.