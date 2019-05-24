نفدت جميع التذاكر المخصصة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرجالعرب في الإسكندرية.
ووجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لجماهير النادي التي حرصت على شراء كل تذاكر المباراة من أجل مؤازرة الفريق
كان المستشار مرتضي منصور ، رئيس الزمالك ، قد أشرف اليوم على بيع 10 آلاف تذكرة إضافية لجماهير القلعة البيضاء.. بعد أن توافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك ، على مقر النادى ، عقب صلاة الجمعة ، لشراء التذاكر.
كانت هذه تفاصيل خبر نفاد جميع تذاكر نهائي الكونفيدرالية.. ومرتضى منصور يشكر الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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