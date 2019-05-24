اجتاز لاعب منتخبنا الوطنى لسلاح السيف زياد السيسي منافسات الادوار التمهيدية لبطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو. وصعد زياد السيسي الى دور ال 64 الرئيسي للبطولة حيث يواجه نظيره الكورى الجنوبي بونجيل فيما ودع زميله مهاب سامر البطولة من دور 64 الرئيسي للبطولة حيث يواجه نظيره الكورى الجنوبي بونجيل فيما ودع زميله مهاب سامر البطولة من دورالمجموعات التمهيدى. وتنطلق غدا السبت منافسات السيدات بالبطولة ذاتها والتى يمثل مصر فيها لاعبة منتخبنا الوطنى ندا حافظ . وتختتم غدا السبت منافسات الرجال بينما منافسات السيدات يسدل عليها الستار بعد غدا الاحد .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زياد السيسي يتأهل للادوار الرئيسية للجائزة الكبرى لسلاح السيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.