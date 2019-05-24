تفاصيل أزمة شوبير مع حازم إمام في اجتماع مؤجلات الدوري

حضر حازم إمام اجتماع لجنة أزمة حل مؤجلات الدورى اليوم ورد على أحمد شوبير وسجل اعتراضه على رغبته فى ضغط الزمالك قبل أمم إفريقيا وذلك من أجل إنهاء الدورى.

وأكد حازم أنه ليس من العدل أن يخوض الزمالك 5 مباريات فى 15 يوما فقط وأكد أن الحل المناسب هو استكمال الزمالك مبارياته عقب الأمم الإفريقية.

وقد تسبب هذا في غضب واستياء أحمد شوبير الذي لم يتوقع الرد من جانب حازم خاصة أن الأخير معروف بعدم خوضة لمعارك نادي الزمالك حتى لا يتهم بمحاباة ناديه السابق خاصة أنه تربطه علاقة قوية بأحمد شوبير.