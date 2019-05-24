أرباح خيالية تنتظر العاصمة الإسبانية من نهائي دوري الأبطال

يتوقع أن يدر نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام في ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين في الأول من يونيو، عائدات مالية بقيمة 123 مليون يورو، منها 66 مليون للعاصمة الإسبانية.

وأوضح منسق اتحاد الأعمال للترويج السياحي في مدريد فيسنتي بيزوكيتا، أنه ينتظر وصول ما بين 60 و70 ألف مشجع إنجليزي، اشترى منهم 34 ألفا تذاكر للمباراة.

وضاعف النهائي 3 مرات سعر الإقامة لليلة في الفنادق، كما هو المعتاد في مثل هذا النوع من المناسبات.

وأعلن موقع (Airbnb) عن استضافة أكثر من 32 ألف ضيف إنجليزي خلال الأسبوع الذي سيقام فيه النهائي.

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ومن جانبها، عززت شركات الطيران عروضها لمواجهة التدفق الكبير للمشجعين الإنجليزيين.

وقررت إحدى شركات الطيران تسيير رحلتين إضافيتين من ليفربول

وواحدة من دبلن و3 من لندن، في حين أتاحت أخرى أماكن إضافية لأكثر من 1500 راكب خلال نهاية الأسبوع.

وقررت السكك الحديدية الإسبانية توفير 300 ألف تذكرة إضافية بقطارات الضواحي، وستضاعف عدد القطارات على الخطوط التي تربط مطار باراخاس بوسط مدريد والخط الذي يربط تشارمين سول بجنوب العاصمة.

ويتوقع أن ينفق كل مشجع إنجليزي ما متوسطه 300 يورو خلال يومين على الطعام والشراب، ما قد يمثل إيرادات للمطاعم بنحو 18 مليون يورو، بحسب بيزوكيتا.