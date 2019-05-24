البدويهى ومهران فى نصف نهائي كأس العالم للكانوى والكياك

نجح لاعبا منتخب مصر للكانوى والكياك أحمد البدويهي و مؤمن مهران فى التأهل إلى منافسات دور نصف النهائي للقارب الزوجى فى سباق 500 متر والمقرر إقامته غدا السبت ببطولة كأس العالم المقامة حاليا فى بولندا . العالم المقامة حاليا فى بولندا . وسبق لنفس الثنائي الصعود إلى الدور نصف النهائي للقارب الزوجى أيضا ولكن فى سباق 200 متر وسيقام غدا السبت . فيمايلعب غدا السبت لاعب الباراكانوى أحمد نجيب نهائي (B ) لمنافسات الباراكانوى والتى يشارك فيها نجيب لأول مرة . وأشاد رئيس اتحاد الكانوى والكياك المستشار محمد السكرى بالنتائج التى حققها منتخبنا الوطنى فى المرحلة الأولى من كأس العالم .

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