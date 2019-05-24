أبوالعينين شحاتة: سوهاج سيكون منافسا قويا علي الصعود للممتاز

قال أبوالعينين شحاتة المدير الفني للفريق الأول بنادي سوهاج أن فترة الإعداد الأولي للفريق سوف تنطلق يوم 15 يونيو وتستمر لمدة شهر بمحافظة سوهاج ثم يبدأ الفريق الفترة الثانية بالقاهرة أو الأسكندرية.

وأضاف شحاته في تصريحات خاصة للوفد أن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور رأفت العريس لايدخر جهداً من أجل توفير كل سبل الدعم من

أجل المنافسة علي الصعود للممتاز ، وأوضح شحاته أن الفريق تعاقد مع خمسة لاعبين من أجل تدعيم الصفوف وهم محمود عصام ظهير أيمن الحمام ، أسامة مصطفي لاعب منتصف ملعب البنك الأهلي ، إسلام رمضان جناح أيمن تليفونات بني سويف ،محمد حفناوي ظهير أيسر قلين ، محمد كارم لاعب بيراميدز مواليد 97.

وأشار إلى أن القائمة الأولية ستكون عشرة لاعبين فقط بعد انتهاء عقود بعض اللاعبين بجانب إمتلاك البعض الآخر لعرض من أندية خارجية ورغبتهم في الرحيل ، مؤكداً أنه لن يقف أمام رحيل أي لاعب بما لايضر مصالح النادي. يذكر أن فريق سوهاج يشارك في دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد وشارك في الدوري الممتاز من قبل لمواسم عديدة.