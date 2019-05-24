علي فرج يتأهل لنصف نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

تأهل علي فرج المصنف الأول علي العالم إلي الدور نصف النهائي لبطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش بعد تغلبه علي منافسه محمد أبو الغار المصنف السابع عالميًا.

وحقق علي فرج اللوز بصعوبة بثلاثة أشواط دون رد بعد أن قدم أبو الفار أداء قويا خاصة في الشوطين الأول والثاني من المباراة التي استمرت لـ38

دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : 11-8, 11-9, 11-4 . وتقام بطولة بريطانيا للاسكواش خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.