عطية صابر يشيد بأداء لاعبي الإسماعيلي أمام الأهلي

أشاد عطية صابر المدرب المساعد للإسماعيلى بما قدمه اللاعبون أمام الأهلى خلال في المباراة التي جمعهما مساء الأربعاء ، لحساب مؤجلات الجولة الــ18 ببطولة الدورى الممتاز. وقال صابر أن المباراة أعادت الثقة للاعبين خاصة بعد تسجيل هدف التعادل ، والظهور المميز للناشئين فضلا عن الانضباط التكتيكى للفريق ضمن أبرز ثلاثة مكاسب فى لقاء الأهلى. التعادل ، والظهور المميز للناشئين فضلا عن الانضباط التكتيكى للفريق ضمن أبرز ثلاثة مكاسب فى لقاء الأهلى. وأضاف مدرب الإسماعيلي أن مواجهة الجونة صعبة للغاية لصراع المنافس على الهبوط، والاستعداد لتلك المواجهة لن يختلف عن ما قدمه الدراويش أمام الأهلى. واختتم أنهم يلعبون أمام الجونة بروح قتالية واحترام المنافس من أجل استمرار مسيرة النتائج الإيجابية وحصد أفضل مركز ممكن بجدول الترتيب. ويحل الإسماعيلي ضيفاً على الجونة مساء الاثنين لحساب الجولة الختامية من عمر الدورى المصري.

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