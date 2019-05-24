اخبار الرياضه

رئيس الزمالك يشرف على عملية بيع التذاكر داخل النادي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أشرف مرتضي منصور ، رئيس الزمالك، على بيع 10 آلاف تذكرة لجماهير القلعة البيضاء، داخل ملعب النادي، لمباراة

الإياب أمام فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وتوافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك، على مقر النادي، عقب صلاة الجمعة، لشراء التذاكر، لحضور المباراة النهائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يشرف على عملية بيع التذاكر داخل النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا