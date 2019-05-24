أشرف مرتضي منصور ، رئيس الزمالك، على بيع 10 آلاف تذكرة لجماهير القلعة البيضاء، داخل ملعب النادي، لمباراةالإياب أمام فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها
وتوافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك، على مقر النادي، عقب صلاة الجمعة، لشراء التذاكر، لحضور المباراة النهائية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يشرف على عملية بيع التذاكر داخل النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.