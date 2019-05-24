رئيس الزمالك يشرف على عملية بيع التذاكر داخل النادي

أشرف مرتضي منصور ، رئيس الزمالك، على بيع 10 آلاف تذكرة لجماهير القلعة البيضاء، داخل ملعب النادي، لمباراة

الإياب أمام فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي الكونفدرالية، والمقرر لهاالأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

وتوافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك، على مقر النادي، عقب صلاة الجمعة، لشراء التذاكر، لحضور المباراة النهائية.