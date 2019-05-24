إنبي يفتقد جهود"زيزو"أمام النجوم

تأكد غياب محمد زيزو لاعب إنبي عن لقاء فريقه أمام النجوم الاثنين المقبل ضمن الجولة 34 والأخيرة للدوري الممتاز. ضمن الجولة 34 والأخيرة للدوري الممتاز. يذكر أن إنبي تأكد بقاءه في الدوري بعد الفوز على مصر المقاصة والوصول إلى النقطة 39 محتلًا المركز التاسع.

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