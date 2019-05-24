رياضة | صلاح يرحل عن ليفربول في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يرحل عن ليفربول في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن خسارة ليفربول لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد توتنهام في الأول من يونيو المقبل قد يجبر الدولي المصرى محمد صلاح نجم ليفربول على الرحيل في الميركاتو الصيفي.

وكشفت شبكة كانال بلس الفرنسية عن احتمالية رحيل الفرعون المصري عن الحمر الميركاتو الصيفي في حالة خسارة اللقب للمرة الثانية على التوالي خصوصًا في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن صلاح لن يحتمل فكرة خسارة جميع الألقاب الجماعية التى يُنافس عليها مع فريقه للموسم الثاني على التوالي، حيث سبق وأن خسر اللقب في الموسم الماضي على يد ريال مدريد.

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل على ملعب واندا ميترو بوليتانو معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.