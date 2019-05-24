رياضة | تردد القناة المصرية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 26-5-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد القناة المصرية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 26-5-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبجث الكثير من عشاق الكرة في القارة الأفريقية عن القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل مباريات كان 2019 المقرر إقامتها في مصر شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى نقلها مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل على البث الأرضي والرقمي.

وكانت مجموعة إعلام المصريين قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن إنطلاق قناة تايم سبورت يوم الخامس والعشرين من مايو الجاري لنقل مباريات كأس الأمم الافريقية على الهواء مباشرةً.

وستكون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الافريقية خاصةً وأن مصر صاحبة حق نقل المباريات بصفتها الدولة المضيفة.

ومن المنتظر أن ينضم للقناة باقة من ألمع المحللين الرياضيين مثل عماد متعب وحسن المستكاوي وشوبير بالإضافة إلى حازم إمام والشيخ طه إسماعيل وغيرهم.

Advertisements

كما ستقوم القناة بالتعاقد مع الكثير من المعلقين أبرزهم حتى الآن أيمن الكاشف وحاتم بطيشة ومحمد الغياتي ويمكن إستقبال تردد تايم سبورت على النحو التالي :-

التردد 11149

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي