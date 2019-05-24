رياضة | رئيس الزمالك يهدد اللاعبين بالشطب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يهدد اللاعبين بالشطب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافدت أعداد كبيرة من جماهير الزمالك بعد صلاة الجمعة في مقر الزمالك للحصول على التذاكر الإضافية التي أعلن عنها مرتضى منصور رئيس النادي وذلك عقب الموافقة الأمنية بزيادة حضور الجمهور لمباراة نهضة بركان إلى 60 ألف متفرج والمقرر إقامتها الأحد المقبل في مباراة العودة في نهائي الكونفيدرالية.

ووزع رئيس الزمالك التذاكر بنفسه على مشجعي الفريق الأبيض وسط زحام شديد وإقبال مكثف من الجماهير.

كما عنف رئيس الأبيض بعض لاعبي الفريق لخروجهم من غرف خلع الملابس لتحية الجماهير مما أثار غضبه وهدد بشطب أي لاعب يخرج من غرف الملابس لتحية الجماهير وطالبهم بالالتزام لتسهيل عملية انصراف الجماهير.