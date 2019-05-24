رياضة | فالفيردي يختار صفقة برشلونة الهجومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يختار صفقة برشلونة الهجومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الصادرة صباح اليوم الجمعة من العاصمة الإسبانية مدريد أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة وجد حل خفي من أجل تدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتحتفظ إدارة البلوجرانا بإحتمالية التعاقد مع رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا ولا ترغب في تصدير ذلك للإعلام خاصةً وأن اللاعب أدائه معروف ولا يحتاج إلى متابعة للوقوف على مستواه الفني بالإضافة إلى أن فالنسيا تنتظره مباراة قوية ضد برشلونة ومن الممكن أن تتعنت الإدارة وتطلب مبلغ مالي ضخم للتخلي عنه.

ويسعى فالفيردي إلى ضم مهاجم يلعب دور الرجل الثاني ويكون بديلاً للبيستوليرو لويس سواريز خلال الموسم المقبل ومن المنتظر أن تطلب إدارة فالنسيا 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب ف الوقت الذي لا تريد فيه إدارة بارتوميو دفع أكثر من 40 مليون.

يذكر أن البارسا تراقب الكثير من اللاعبين من أجل ضمهم لتنشيط خط هجوم الفريق الموسم القادم مثل ديفوك أوريجي نجم الريدز فريق نادي ليفربول والفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الاسباني ووسام بن يدر لاعب الفريق الاندلسي إشبيلية.