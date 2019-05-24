رياضة | الجبلاية تقرر: الجولة الأخيرة للدوري في موعد واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تقرر: الجولة الأخيرة للدوري في موعد واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة المشكلة من مجلس إدارة اتحاد الكرة لبحث أزمة مواعيد مباريات الدوري الممتاز والتي يترأسها أحمد شوبير نائب الرئيس تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري على أن تقام في موعد واحد لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة في ظل اشتعال الصراع على اللقب وعلى المركز الأخير الهابط للدرجة الثانية.

كما قرر المجلس تكليف المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول بالتنسيق مع خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة المقبلة، كما تقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة باتحاد الكرة يوم الاثنين الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات وإعلان الجدول النهائي للدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير إن اتحاد الكرة يناقش في الوقت الحالي أن تتولى الأندية تحديد ملاعبها وأعداد جمهورها لأن هذا ليس اختصاص اتحاد الكرة في الأساس وأدخل المجلس في مشاكل لا حصر لها، وعلى الجميع بحث مشاكله بعيدا عن الاتحاد.