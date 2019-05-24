رياضة | عاجل.. قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني ، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لخوض مباراة اياب نهائي الكونفدرالية ، والمقرر لها الأحد المقبل ، على ملعب الجيش ببرج العرب بالاسكندرية ، في تمام العاشرة مساءا.

وضمت القائمة الزمالك كلا من :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف.

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في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم امام - بهاء مجدى - عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش.

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما - أيمن حفنى - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - أحمد زيزو - محمد عنتر.

في خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد أحداد.