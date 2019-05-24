رياضة | عاجل.. قناة مصرية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قناة مصرية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت قناة تايم سبورت مفاجأة من العيار الثقيل للجماهير البيضاء بعدما أعلنت إذاعة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم المقرر إقامتها بين الزمالك ونهضة بركان يوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكانت القناة التي سيبدأ بثها يوم غداً السبت قد أعلنت أنها ستوفر لجماهير نادي الزمالك فرصة متابعة مباراة فريقها ضد نهضة بركان على البث الأرضي الرقمي بتقنية HD عالية الجودة.

ويتحتم على الزمالك تعويض فارق الهدف الذي خسر به لقاء الذهاب في بركان والفوز بهدفين لتحقيق البطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي والثانية في تاريخ الاندية المصرية بعد النادي الأهلي الذي حصد اللقب في 2014.

يذكر أن شركة إعلام المصريين قد طرحت تردد قناة تايم سبورت وأعلنت عن قيامها بإذاعة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر خلال شهر يونيو المقبل.