رياضة | بشري سارة لتوتنهام قبل مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشري سارة لتوتنهام قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، الجولات الأخيرة في التعافي من إصابة بالكاحل، وأكد مدربه ماوريسيو بوكيتينو أنه متفائل بلحاق اللاعب الإنجليزي بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في مدريد.

بدا أن موسم كين انتهى حين تعرض لإصابة بأربطة الكاحل في مواجهة ضد مانشستر سيتي في دور ربع النهائي، لكن بوكيتينو يؤمن بأن فرصه جيدة في الجلوس بمقاعد البدلاء على الأقل عند مواجهة ليفربول.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحافيين في إسبانيا: "يتدرب كين حالياً، ودخل المرحلة النهائية من التعافي".

وأضاف: "نأمل أن يقدم لنا يد العون سواء بدأ أساسياً أو على مقاعد البدلاء، وإذا لم يتمكن من اللعب سيعطينا دفعة معنوية داخل غرفة الملابس، لكننا نشعر بتفاؤل بأنه سيساعدنا داخل الملعب".