رياضة | قواعد جديدة في بطولة فرنسا المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قواعد جديدة في بطولة فرنسا المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض منظمو بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب التي تنطلق منافساتها رسمياً الأحد، قواعد جديدة بشأن استراحات اللاعبين واللاعبات لدخول المرحاض خلال المباريات.

وستقتصر الفرصة على مرة واحدة لكل لاعب أو لاعبة خلال المباراة، بعدما كان يمكن للرجال دخول المرحاض ثلاث مرات في مباراة من خمس مجموعات، وللسيدات مرتين في مباراة من ثلاث مجموعات.

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لكن المنظمين عمدوا هذا العام إلى الحد من ذلك، لاسيما بعدما أثار الأمر انتقادات مشجعين اعتبروا أن طلب اللاعبين واللاعبات دخول المرحاض بات أقرب الى "مناورة تكتيكية" من قبلهم لوقف اللعب والإفادة من استراحة إضافية، لاسيما بعد خسارة مجموعة.

وعلقت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانية في رولان غاروس على القواعد الجديدة بالقول: "بالنسبة إلى الرجال الأمر مختلف بعض الشيء لأنهم قد يخوضون مباريات تمتد إلى خمس أو ست ساعات".

وتابعت: "أعتقد أنه يجب أن يحصلوا على فرصتين (لدخول المرحاض)، ذلك سيكون أفضل. لكن بالنسبة إلى السيدات، أعتقد أن واحدة تكفي، وربما هي أكثر مما يلزم!".