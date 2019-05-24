رياضة | تفاصيل عقد صفقة الموسم الجديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد صفقة الموسم الجديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النادي الأهلي في حسم صفقة التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحصل النادي الأهلي على توقيع لابا كودجو لمدة 4 مواسم مقبلة بداية من الموسم الجديد تمهيداً لارتداء الفانلة الحمراء في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده رسمياً مع النادي المغربي.

ومن المقرر أن يحصل لابا كودجو وفقاً لعقده الجديد مع النادي الأهلي على 800 ألف دولار في الموسم الأول، ومليون دولار في الموسم الثاني، ومليون و200 ألف دولار في الموسم الثالث، ومليون و400 ألف دولار في الموسم الرابع.