رياضة | أرقام "الكان" القياسية (4).. صامويل إيتو يعتلي عرش الهدافين التاريخيين لبطولة أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "الكان" القياسية (4).. صامويل إيتو يعتلي عرش الهدافين التاريخيين لبطولة أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

ونتناول في الحلقة الرابع من سلسلة "أرقام الكان القياسية" الهدافين التاريخيين لبطولة الأمم الإفريقية:

1- صامويل إيتو (الكاميرون) 18 هدفا

2- لوران بوكو (كوت ديفوار) 14 هدفا

3- رشيدي ياكيني (نيجيريا) 13 هدفا

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4- حسن الشاذلي (مصر) 12 هدفا

5- باتريك مبوما (الكاميرون) 11 هدفا

6- حسام حسن (مصر) 11 هدفا

7- ديديه دروجبا (كوت ديفوار) 11 هدفا

8- نداي مولامبا (الكونغو) 10 أهداف

9- كالوشا بواليا (زامبيا) 10 أهداف

10- سيلفا دوس سانتوس (تونس) 10 أهداف