رياضة | الإعلان عن قائمة تونس المشاركة في أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعلان عن قائمة تونس المشاركة في أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المدرب الفرنسي للمنتخب التونسي، آلان غيراس، الدعوة إلى 17 لاعباً محترفاً للمشاركة في المعسكر التدريبي استعداداً لنهائيات كأس أمم افريقيا 2019 بمصر. وتشمل القائمة الحارسين فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، ومعز حسن (نيس الفرنسي)، واللاعبين محمد دراغر (بادربورن الالماني)، ورامي البدوي (الفيحاء السعودي)، وياسين مرياح (أولمبيكوس اليوناني)، وديلان براون (خنت البلجيكي)، وأسامة الحدادي (ديغون الفرنسي)، وعلي معلول (الأهلي المصري). وتشمل القائمة الحارسين فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، ومعز حسن (نيس الفرنسي)، واللاعبين محمد دراغر (بادربورن الالماني)، ورامي البدوي (الفيحاء السعودي)، وياسين مرياح (أولمبيكوس اليوناني)، وديلان براون (خنت البلجيكي)، وأسامة الحدادي (ديغون الفرنسي)، وعلي معلول (الأهلي المصري). كما تضم القائمة ايضاً نادر الغندري (وسترلو البلجيكي)، والياس السخيري (مونبييله الفرنسي)، وفرجاني ساسي (الزمالك المصري)، ونعيم السليتي (ديغون الفرنسي)، وبسام الصراررفي (نيس الفرنسي)، وسيف الدين الخاوي (كاين الفرنسي)، ويوسف المساكني (يوبين البلجيكي)، ووهبي الخزري (سانت إيتيان الفرنسي)، وفخرالدين بن يوسف (الاتفاق السعودي). وتلعب تونس ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات مالي وأنغولا وموريتانيا.

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