رياضة | مانشستر سيتي يضحي بنجمه من أجل "رونالدو"

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كشفت تقارير إخبارية اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر سيتي قد لا يمانع في بيع جناحه الألماني ليروي ساني إلى بايرن ميونخ الألماني مقابل الاستفادة من العائد المادي للتعاقد مع الجوهرة البرتغالية الصاعدة، جواو فيليكس.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن "السيتيزنز" يتطلع لبيع ساني البالغ من العمر 23 عاماً مقابل ما يقرب من 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي سيساعد إدارة النادي بطل إنجلترا في التعاقد مع صانع ألعاب بنفيكا الشاب، الذي يعد أحد أولويات الجهاز الفني للمدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وتألق جواو فيليكس (19 عاماً) في مستهل مشواره هذا الموسم مع الفريق الأول لـ"النسور" بعد تصعيده إليه، وسجل اجمالي 20 هدفاً في 43 مباراة، منها 15 في الدوري المحلي ليقود فريقه للتتويج باللقب ويحتل المركز الرابع في جدول هدافي البطولة.

وكان رئيس بنفيكا، دومينجوس أوليفييرا، قد أكد أنه لن يتخلى عن لاعبه الواعد وذكّر بأن الشرط الجزائي في عقده يصل إلى 120 مليون يورو.

وتسعى العديد من الأندية الأوروبية خلف جواو فيليكس، من بينها أتلتيكو مدريد الذي يسعى للتعاقد معه ليكون خليفة للمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

بدوره يتفاوض الفريق "البافاري" مع السيتي لضم ساني، ونشرت صحيفة زودويتشي تسايتونغ الجمعة، أن رئيس النادي، أولي هوينيس، أكد اهتمامه بضم الجناح الدولي الألماني، خاصة مع نهاية حقبة الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري مع بطل "البوندسليغا".