رياضة | مانشستر سيتي يضحي بنجمه من أجل "رونالدو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يضحي بنجمه من أجل "رونالدو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتألق جواو فيليكس (19 عاماً) في مستهل مشواره هذا الموسم مع الفريق الأول لـ"النسور" بعد تصعيده إليه، وسجل اجمالي 20 هدفاً في 43 مباراة، منها 15 في الدوري المحلي ليقود فريقه للتتويج باللقب ويحتل المركز الرابع في جدول هدافي البطولة.
وكان رئيس بنفيكا، دومينجوس أوليفييرا، قد أكد أنه لن يتخلى عن لاعبه الواعد وذكّر بأن الشرط الجزائي في عقده يصل إلى 120 مليون يورو.
وتسعى العديد من الأندية الأوروبية خلف جواو فيليكس، من بينها أتلتيكو مدريد الذي يسعى للتعاقد معه ليكون خليفة للمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.
بدوره يتفاوض الفريق "البافاري" مع السيتي لضم ساني، ونشرت صحيفة زودويتشي تسايتونغ الجمعة، أن رئيس النادي، أولي هوينيس، أكد اهتمامه بضم الجناح الدولي الألماني، خاصة مع نهاية حقبة الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري مع بطل "البوندسليغا".