رياضة | أرسنال يستهدف التعاقد مع مدافع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يستهدف التعاقد مع مدافع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي أرسنال التعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي لاعب فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات د مع الصيفية المقبلة، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية فرنسية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن دخول النادي الإنجليزي في مفاوضات مع اللاعب لإقناعه بالانضمام لصفوف الجانرز لتدعيم دفاعه.

وأضافت الصحيفة بأن برشلون سيوافق على رحيل أومتيتي، مقابل الحصول على مبلغ مالي يقدر بـ٦٠ مليون يورو.