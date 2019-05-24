شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «جنش» و«بوطيب» لقائمة الزمالك في مواجهة نهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية، أمام فريق نهضة بركان المغربي، والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام العاشرة مساء. وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش»- عمر صلاح- محمود عبدالمنصف. خط الدفاع: محمد عبدالسلام – محمد عبدالغني – محمود علاء – حازم إمام – بهاء مجدي – عبدالله جمعة – محمود حمدى «الونش». خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – محمد حسن – محمود عبدالمنعم «كهربا» – يوسف إبراهيم «أوباما» – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – أحمد سيد «زيزو» – محمد عنتر. خط الهجوم: خالد بوطيب – حميد أحداد.

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